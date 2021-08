Belen Rodriguez ha condiviso un post formato da tre fotografie: nelle ultime due, il suo davanzale è decisamente troppo in vista.

Belen Rodriguez fa sognare i suoi numerosi followers condividendo scatti stupefacenti in cui mette in mostra il suo corpo magnifico. Fin dai suoi esordi in televisione, l’argentina ha fatto impazzire gli italiani con il suo fisico da crepacuore e le sue curve stratosferiche. Le forme della 36enne non possono essere paragonate alle altre: Belen è Belen.

La nativa di Buenos Aires, lo ricordiamo, ha partorito per la seconda volta lo scorso mese: lei e Antonio Spinalbese hanno avuto una meravigliosa bambina. Nonostante la gravidanza piena di difficoltà, la classe 1984 è già tornata in splendida forma. L’ultimo post apparso online ha sollevato un polverone di polemiche sui social network. Questa volta, la Rodriguez, ha messo in mostra un po’ troppo.

Belen Rodriguez piazza il seno proprio in primissimo piano: caos sul web

Belen, questa sera, ha bloccato letteralmente il mondo del web con un post estremo. Nel contenuto in questione ci sono ben tre fotografie in bikini: se la prima è abbastanza normale, le altre due sono invece devastanti. Il costume dell’argentina, invece di coprire, scopre tutto.

Il secondo scatto è il più infuocato di tutti: la Rodriguez piazza il suo mostruoso seno proprio davanti all’obiettivo. Il gioco di colori è pazzesco e piace ai followers. Tra i commenti c’è chi critica il comportamento della neo mamma. “Perché una deve mostrare il s**o? Chiedo…”, “Ma perché sempre foto alle te**e?“, “Eh giusto, se non mostri il s**o non sei contenta”. Alcuni di loro sono proprio infuriati e usano parole dure.

La nativa di Buenos Aires, la scorsa settimana, aveva già stupito tutti con una fotografia pazzesca in cui era coperta solamente dall’asciugamano: gran parte del suo corpo non aveva alcun tipo di rivestimento.