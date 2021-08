Anna Tatangelo non delude mai i suoi followers: il video condiviso tra le sue stories è strepitoso e il suo décolleté è impressionante!

Anna Tatangelo è la star dei social network nel nostro paese. La cantante esplosiva, ogni giorno, regala contenuti al limite de proibito sul più noto servizio di rete social, Instagram. Tra video piccanti e fotografie mostruose, gli occhi degli utenti sono tutti rivolti verso di lei. La nativa di Sora non smette di stupire e piazza con facilità le sue curve in bella mostra.

Non a caso nella copertina del suo ultimo album pubblicato, ‘Annazero’, la Tatangelo è completamente nuda. La classe 1987, questa sera, ha riempito lo spazio dedicato alle sue stories con numerosi filmati. In uno in particolare, la vincitrice della sezione giovani dell’edizione del Festival di Sanremo del 2002 ha fatto vedere a tutti il suo davanzale spaziale.

Anna Tatangelo, video bollente: scollatura estrema e seno in vista

Anche quando parla, Anna è pazzesca e si muove con sensualità. “Allora lo spaghettino era buono. Adesso ci prepariamo e andiamo a girare”, ha esclamato la Tatangelo. Mentre la parrucchiera sistema i suoi capelli, la cantante registra questo video stupefacente. L’outfit è da brividi: la zip scende troppo e scopre tutto: il suo décolleté sta per esplodere e fuoriesce quasi tutto.

Poco prima, la nativa di Sora aveva pubblicato un altro video disarmante in cui era in ascensore. In questa storia, la 34enne aveva lanciato un sondaggio chiedendo ai seguaci se doveva mangiare una pizza o uno spaghetto. Anna, lo ricordiamo, è a Napoli per motivi di lavoro: l’artista è molto innamorata della città campana.

Anna, qualche istante fa, ha anche condiviso alcune foto prima della sua esibizione live: la parrucchiera ha cambiato totalmente il suo look e i suoi capelli sono incredibilmente diversi rispetto a questa mattina.