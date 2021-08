“La dolcezza fatta persona”. Martina Stella tiene in braccio il suo piccolino. Gioia immensa in arrivo – FOTO

Martina Stella. L’attrice toscana ha festeggiato una ricorrenza importante. Su Instagram condivise foto tenerissime. Presto per lei in arrivo la gioia più grande

Ieri, 26 agosto, si è festeggiata in tutto il mondo la Giornata Internazionale del Cane, una ricorrenza per omaggiare “il migliore amico dell’uomo”, per sensibilizzare sul tema dell’abbandono (soprattutto in vacanza), per tributare il rispetto che i nostri amici a quattro zampe meritano per l’infinito affetto che sanno trasmettere e per i compiti indispensabili che svolgono nelle attività di salvataggio o salute (pensate alla pet therapy o ai cani guida).

Per questo motivo il web è stato invaso da una miriade di immagini di persone, vip e non, in compagnia dei loro amici pelosi. Tra queste anche la bellissima attrice toscana Martina Stella. Ha pubblicato su Instagram tre scatti che risalgono a un anno fa. Tiene in braccio il suo cucciolo, la piccola Dixie, e scrive: “Impossibile raccontare in poche parole la gioia e l’amore che ci ha regalato”. “Sei la dolcezza fatta persona” – scrive un utente tra i commenti.

Martina Stella: la famiglia si allarga. Novità in arrivo

La famiglia di Martina Stella sta per allargarsi ancora di più. C’è spazio per un altro “cucciolo” che arriverà tra pochi mesi, in autunno. L’attrice, divenuta celebre a soli 16 anni grazie al suo ruolo nel film “L’ultimo bacio” per la regia di Gabriele Muccino, partorirà a breve per la seconda volta.

In passato è balzata agli allori della cronaca rosa per le sue storie d’amore con Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani. Tuttavia, con Gabriele Gregorini, hairstylist dei vip, ha avuto la felicità di diventare mamma della piccola Givevra, nata a novembre di 9 anni fa.

La relazione con Gregorini non è durata e nel 2016 ha sposato il procuratore calcistico Andrea Manfredonia, padre del suo secondogenito. Martina Stella ha rivelato che stavolta si tratterà di un maschietto. “Non lo abbiamo programmato ma era tanto tanto desiderato” – ha detto in un’intervista al settimanale Chi.

La sua famiglia allargata vive secondo equilibri perfetti, fondati sul rispetto e sull’amore. “C’è un grande affetto con il papà di Ginevra, Gabriele. Andiamo veramente tutti d’accordo, lui è un ragazzo costruttivo e intelligente: capita che venga anche spesso a casa, fra noi c’è collaborazione”.