“Fingo di non averlo visto”, lo SCATTO di Arisa manda in tilt il web. C’è chi non apprezza

Ha davvero sconvolto tutti il taglio di capelli recentemente sfoggiato da Arisa. La cantante, che non ha mai temuto i giudizi degli haters, si è sempre mostrata per la persona che realmente è, senza aver bisogno di filtri. La chioma rasata, pur essendo stata presa di mira da alcuni utenti, ha indiscutibilmente raccolto molti consensi. “Sei una bomba e questo taglio ti sta benissimo“, l’ha rassicurata un fan sotto al suo ultimo scatto. L’artista, che si sta dirigendo ad Ostuni per esibirsi live, ha condiviso una compilation che ha fatto storcere il naso ai suoi sostenitori: quello che ha mostrato non è andato giù alla maggior parte del pubblico.

Arisa ha inaugurato lo scorso giugno il suo “Ortica Special Tour 2021“, che la sta portando a calcare i palcoscenici di svariate città italiane. L’artista, dopo l’inevitabile stop ai concerti imposto dalle restrizioni, ha finalmente potuto ricongiungersi con il suo pubblico, che l’aspettava a braccia aperte. Questa sera, l’ex professoressa di “Amici” si esibirà ad Ostuni (Puglia), come documentato dalla recente compilation postata su Instagram. “Una sola giornata, tante cose belle. E tra poche ore ad Ostuni per una nuova tappa“: questa la didascalia che accompagna le foto.

La cantante, con il suo nuovo taglio di capelli, si è guadagnata gli apprezzamenti dei suoi numerosi fan. Uno scatto, tuttavia, non è passato inosservato agli utenti, che non hanno mancato di rimproverarla con i loro commenti. “Facciamo finta di non averlo visto“, “Ma possibile che stai ancora con questo?“: le parole dei followers si riferiscono all’immagine in cui sono immortalate due mani che si stringono. Con ogni probabilità, si tratta di Arisa e del fidanzato Andrea.

Con quest’ultimo, negli scorsi mesi, l’artista aveva affrontato dei momenti per niente semplici. I fan, che sono molto affezionati a lei, non sopporterebbero di vederla soffrire di nuovo.