Caterina Balivo, la scollatura profonda del bikini fa sognare i fan – FOTO

Caterina Balivo ha condiviso una serie di video nelle sue Instagram Stories di una giornata al mare per il compleanno del suo grande amore

Caterina Balivo si trova in vacanza con il suo grande amore, suo marito Guido Maria Brera, famoso dirigente d’azienda e scrittore, con cui è sposata da sette lunghi anni. Di questi giorni di relax e divertimento ha condiviso una serie di filmati nelle sue Ig Stories in cui sta appunto in spiaggia.

La conduttrice televisiva ha fatto da giurata durante lo show di Milly Carlucci “Il cantante mascherato” in onda quest’anno su Rai1. Questa la sua ultima esperienza sul piccolo schermo ma i fan aspettano di vederla dall’autunno prossimo in poi in altre vesti, magari a condure un programma tutto suo.

Caterina Balivo in costume: la scollatura che incanta i fan

Le atmosfere da spiaggia e la scollatura profonda sono elementi che i fan hanno apprezzato molto. Caterina si è regalata questi giorni di svago per il compleanno di suo marito Guido Maria, che ieri ha compiuto 52 anni.

I due erano al mare e hanno anche praticato anche molto sport visto che sono andati in bicicletta per un lungo giro avventuroso nella riserva naturale e area protetta della Duna Feniglia, ubicata nella provincia della città di Grosseto.

La 41enne di Napoli ha condiviso anche un post in cui si è fatta ritrarre insieme al suo amore mentre festeggiano il compleanno di quest’ultimo con tanto di candeline su una grossa mozzarella, al posto della classica torta.

Caterina ha scritto infatti, nella didascalia che accompagna la foto con il marito: “Lo so siete tutti invidiosi della sua torta! Buon compleanno amore mio”.

Una festa davvero sui generis per celebrare l’amore della vita della ex giornalista. La Balivo e Guido Maria Brera hanno due bellissimi figli, il primo di nome Guido Alberto (9 anni) e la secondogenita di 4 anni, chiamata Cora. Quest’ultima ha compiuto gli anni da poco ovvero il 16 agosto scorso.