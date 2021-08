“La tigre della Malesia”, Justine Mattera: la bretella del costume va giù e si vola – FOTO

Justine Mattera ha condiviso una serie di foto dal sapore selvaggio con addosso un costume tigrato che mette in risalto il suo fisico da urlo: divina

La showgirl Justine Mattera ha condiviso una serie di scatti in cui appare bellissima come sempre ma con il particolare del costume tigrato con la bretella che sta per cadere giù per la gioia dei suoi fan. I suoi seguaci infatti sogneranno e voleranno con la fantasia nell’immaginarla senza veli.

A maggio di quest’anno è stata pubblicata la sua autobiografia a cavallo con i suoi 50 anni, dal titolo “Just Me. Quante Vite Ci Stanno In 50 Anni?”.

Justine Mattera, la serie di foto in costume

