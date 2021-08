Aurora Ramazzotti, relax alla Spa con il suo grande amore: divina – FOTO

Aurora Ramazzotti ha condiviso nelle sue Instagram Stories video e foto di un momento di relax in compagnia del suo grande amore

Aurora Ramazzotti ha condiviso una serie di foto e video di un weekend trascorso tra mare, cibo e relax in una Spa. La bella influencer è in compagnia del suo grande amore, ovvero sua madre, Michelle Hunziker.

Nelle sue stories di Instagram sono entrambe in auto mentre ascoltano una canzone prima di Loredana Bertè, “In alto mare“, poi un’altra di Tiziano Ferro, “Rosso relativo” e ringraziano, taggando lo stesso cantante, per la compagnia mentre sono bloccate nel traffico.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, le foto nella Spa

Un’altra lieta immagine condivisa dalla Ramazzotti è di quando insieme sempre a sua mamma è nella Spa mentre bevono una bottiglia di vino Franciacorta. In una clip video in particolare si vedono le due splendide donne in un’inquadratura particolare e, per il divertimento dei loro fan, scrivono “Qui anche il cellulare si è rifiutato“, aggiungendo una bella emoticon della faccina che ride a crepapelle.

Mamma e figlia sono due personaggi molto amati dal pubblico: oltre che per la loro bellezza sono apprezzate per essere sempre divertenti e autoironiche. Mettono in primo piano il divertimento dei loro fan e sanno giocare su se stesse senza prendersi mai sul serio.

La sequenza di foto e video si chiude con uno scatto in cui c’è Aury mentre con la bottiglia di vino francese in mano già terminata è pronta probabilmente per la serata che passerà insieme alla Hunziker. Negli altri video è presente anche la loro tenera gattina Kida davanti a un bel piatto di carne mentre guarda con appetito la succulenta pietanza.

Infine Michelle ha ripreso anche sua figlia mentre, appena arrivata in albergo, si è addormentata sul grande lettone della loro stanza. Insomma una sequenza di stories davvero vivace che ha di sicuro divertito i fan di questa accoppiata vincente.