La bella influencer Valentina Ferragni ha scattato una foto bellissima su instagram ma le è capitato un incidente hot

Valentina Ferragni è bellissima su instagram con indosso un abito lilla con uno spacco profondo. Posa la mano sulla coscia per coprire quello che sta sotto alla gonna, ma non si accorge che invece rimane scoperta sopra. Il seno fuoriesce dalla camicetta aperta. Impossibile non notare l’accaduto e arrivano infatti i commenti degli utenti:“C’è chi ha zoomato e chi mente”, “Tetta in fuorigioco”, “Ok siamo arrivati alla frutta”.

Valentina Ferragni vacanze sexy a Capri con il fidanzato Luca

L’influencer Valentina Ferragni si trova a Capri per trascorrere le vacanze estive in compagnia del fidanzato Luca Vezil. La sorellina di Chiara Ferragni sta sfoggiando dei look molto sensuali. Mini abiti corti e scollati, abiti lunghi con spacchi profondi e aperti sul decolleté. Insomma la sua è una estate bollente. Si allena a bordo di uno yacht con il compagno e infiammano il web. Ma la bella Valentina non si limita certo a godersi le vacanza e basta. In lei nasce un senso civico e morale che la spinge a raccogliere la plastica in mare. Spinge anche i suoi followers a compiere questo gesto importante che fa la differenza per l’ambiente.

Migliaia di pesci muoiono perché rimangono incastrati nei rifiuti di plastica o ne ingeriscono tanti pezzi. Inoltre la microplastica che viene ingerita dai piccoli pesci viene poi a suo volta ingerita dalle persone quando mangiano i pesci. Questo è diventato un circolo vizioso che intacca la nostra la salute e quella degli animali. Se tutti s’impegnassero a compiere un gesto utile una volta ogni tanto farebbe grande differenza. La Ferragni come sua sorella s’interessa alle buone cause e spinge i fan a fare altrettanto. Il ruolo degli influencer infatti non è solo quello di influenzare le scelte d’acquisto, ma anche di influenzare le persone a compiere gesti migliori per il bene comune.

Questo Valentina lo sta facendo molto bene, insieme a Fedez e Chiara che si occupano spesso di cause importanti e che riguardano persone in difficoltà per vari motivi. L’impegno nel sociale fa di un personaggio pubblico un esempio da seguire.