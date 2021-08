Giorgia Soleri ne ha sofferto per anni, il momento della verità è arrivato, d’ora in poi la sua vita cambierà. Addio endometriosi, ma di cosa si tratta?

Con un lungo, lunghissimo post, Giorgia Soleri, influencer e fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha voluto raccontare della sua battaglia contro l’endometriosi. La foto in un letto d’ospedale ha sconvolto tutti, la sua testimonianza possa essere d’aiuto a molte donne.

Quando parliamo di endometriosi ci riferiamo ad un disturbo femminile, è un accumulo anomalo di alcune cellule che invece di trovarsi nell’utero si trovano fuori di esso. Questo problema provoca infiammazione ed atroci dolori alla donna che ne soffre. Si manifesta con vari sintomi, dismenorrea( dolore uterino) durante l’ovulazione, dolori pelvici cronici, dolore durante i rapporti sessuali, stanchezza perenne.

La diagnosi verrà fatta da un medico specializzato che concorderà con la paziente la cura migliore, quella più efficace e veloce per guarire da questo fastidio è l’operazione chirurgica.

Molte donne ne soffrono ma spesso non lo sanno in quanto pensano sia un semplice disturbo legato al ciclo.

Giorgia Soleri e quelle cicatrici che l’hanno salvata

Due giorni fa, Giorgia Soleri, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, seguito da 385mila follower, uno scatto che ha sconvolto tutti. Il suo corpo minuto su un letto d’ospedale, sul ventre delle bende e sulle gambe delle calze elastiche anti trombo.

Nel suo lunghissimo post parla dell’endometriosi, disturbo del quale soffriva da molti anni ma di cui aveva ignorato l’esistenza, spiega in generale i sintomi, come ci si sente non solo a livello fisico ma anche mentale, da consiglio a chi come lei ne è vittima.

In milioni hanno commentato il post della ragazza, tutte le hanno augurato una buona guarigione, tra i tanti anche diversi volti noti dello spettacolo. Chi con un messaggio, chi con un cuoricino, ha reso omaggio alla ragazza dandole tanta forza morale.

Tra qualche giorno l’influencer starà meglio e potrà affrontare la vita diversamente, senza quel mostro che poco a poco la divorava dall’interno. Quelle cicatrici saranno per lei una nuova rinascita.