“I fatti vostri”, il nuovo conduttore: un nome importante

Dopo l’addio di Giancarlo Magalli a “I fatti vostri” è stato annunciato il nuovo conduttore della trasmissione in onda nella tarda mattinata targata Rai

È stato annunciato il nome del nuovo conduttore de “I fatti vostri“, programma storico della Rai condotto da sempre da Giancarlo Magalli. Dopo l’addio di quest’ultimo alla “sua” trasmissione, la TV di Stato ha scelto un giornalista molto affermato e amato dal pubblico del piccolo schermo ovvero Salvo Sottile.

Il 48enne siciliano condurrà “I fatti vostri” insieme ad Anna Falchi, su cui ha dichiarato al settimanale “Nuovo TV“: “Ci conoscevamo solo di vista e lei per me è stata una bellissima sorpresa. Oltre ad essere una grande professionista, Anna è una persona molto empatica e ironica, una dote che fa la differenza”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Mi avete rotto il c….” Fedez sbotta, il cantante non ce la fa più – FOTO

“I fatti vostri”, Salvo Sottile “chiede aiuto” a Giancarlo Magalli

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Nunzia De Girolamo, splendida e tutta bianca è uno spot per la bellezza: “Pazzi di lei” FOTO

Salvo Sottile ha dichiarato, sempre al settimanale in edicola, di aver chiesto una mano al conduttore storico della trasmissione, invitandolo a partecipare ogni volta che lo riterrà opportuno e quando ne avrà voglia: “sarà sempre casa sua“, ha dichiarato il giornalista a proposito di Giancarlo Magalli.

L’autore televisivo ha accettato questo invito e ha elargito consigli al colui a cui ha lasciato il timone della trasmissione. “Ho chiesto una serie di consigli a Magalli e lui è stato molto carino nel darmeli”, con queste parole si è espresso il nuovo conduttore dello show di Rai2, che va in onda ormai da 31 anni, ovvero dal 1990 quando alla guida c’era il compianto Fabrizio Frizzi, sostituito poi l’anno dopo da Magalli.

“I fatti vostri” partirà il 13 settembre su Rai2 e ci saranno delle novità annunciate da Sottile: “Visto che sono un giornalista, l’informazione sarà predominante ma ci sarà spazio per tante nuove rubriche”.

Al pubblico del programma non resta che aspettare il “fischio di inizio” per apprezzare alla conduzione il nuovo timoniere, sicuri che non farà rimpiangere la vecchia guardia insieme alla showgirl nonché attrice Anna Falchi.