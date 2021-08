Alena Seredova, una rivelazione del passato: “Volevo sentirmi bella”

Alena Seredova e Gigi Buffon sono ormai una coppia del passato, c’è chi ancora non ha capito il motivo della loro separazione

Alena Seredova e Gigi Buffon sono stati insieme molti anni e dal loro matrimonio sono nati due bambini meravigliosi, oggi divenuti due ometti.

La loro è stata una storia d’amore unica finita però per un motivo ben preciso. Sono ancora tanti a chiedersi cosa sia successo tra loro. Il perché vi stupirà.

Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon. Il motivo dell’addio

Alena Seredova e Gigi Buffon si sono sposati nel 2005 e fino al 2014 sono state una delle coppie più belle della televisione. L’attrice ha seguito il suo ex marito in giro per l’Italia, agli eventi, restando però una donna umile e senza mai montarsi la testa.

Anche lei è un personaggio dello spettacolo, ha avuto alcuni ruoli in diversi film per poi dedicarsi ai social negli ultimi tempi.

Il 2014 sia per l’attrice che per il calciatore non è stato un anno facile, i due si sono separati e il pubblico ha sofferto insieme a loro questo divorzio.

“Per non affogare nei miei pensieri cercavo in ogni modo di tirarmi su. Nascondevo le mie malinconie e le mie insicurezze sotto i vestiti e dietro il make-up. Sarà stato stupido ma volevo sentirmi bella e femmina. – ha rivelato la Seredova in un’intervista a Chi – In quel periodo la mi esercitavo a sorridere. Se qualcuno mi guardava o mi faceva una foto non volevo pensasse che fossi arrabbiata”.

Il motivo della rottura sembra essere legato al tradimento del calciatore con Ilaria D’Amico, diventata poi la sua compagna e madre di suo figlio.

Oggi, dopo anni, Alena Seredova ha ritrovato la felicità e insieme a Alessandro Nasi, il suo attuale compagno ha dato alla luce una figlia meravigliosa e creato una famiglia stupenda. Il passato l’ha resa una donna migliore e più matura.