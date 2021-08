Juventus, dopo CR7 pronto l’assalto al fuoriclasse della Serie A

Juventus, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo è pronto l’assalto a Dusan Vlahovic: i dettagli circa il suo rinnovo di contratto con i Viola

La Juventus sta mettendo in campo tutte le proprie forze per sostituire CR7. E’ di poche ore fa la notizia che i tifosi bianconeri non avrebbero mai voluto sentire, ma che, purtroppo, è stata ufficializzata proprio dal club: Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore del Manchester United. Ora che il fenomeno portoghese ha lasciato per sempre Torino, la Juventus torna a corteggiare Dusan Vlahovic, la promettente stella del calcio che veste la maglia della Fiorentina. I Viola, che rinnoveranno il suo contratto a breve, stanno già pensando ad una clausola rescissoria che, date le numerose offerte avanzate per l’attaccante, potrebbe rivelarsi alquanto onerosa.

Juventus, dopo CR7 pronto l’assalto a Dusan Vlahovic

La notizia del passaggio di Cristiano Ronaldo al Manchester United è ormai ufficiale. La Juventus, che dovrà fare a meno della sua punta di diamante, ha già ripreso il corteggiamento nei confronti di Dusan Vlahovic. L’attaccante, classe 2000, è una promessa indiscussa del calcio. Dal 2018, il serbo fa parte della rosa dei Viola, con cui ha totalizzato 78 presenze ufficiali e 27 reti messe a segno. Ad ottobre 2020, Vlahovic ha debuttato, appena 20enne, nella sua prima partita con la Nazionale serba.

La Fiorentina, che punta a rinnovare il suo contratto – in scadenza a giugno 2023 – almeno fino al 2025, aumenterà sicuramente lo stipendio del calciatore, mantenendo una base fissa a cui si andranno sommando eventuali bonus. Secondo quanto riporta La Nazione, i Viola starebbero addirittura prospettando una clausola rescissoria da inserire nel contratto, la quale, considerate le offerte avanzate all’attaccante, potrebbe continuare a salire. A Vlahovic, infatti, oltre alla Juventus, sarebbero interessati anche Tottenham e Atletico Madrid. I Viola, indubbiamente, non si lasceranno scappare il giocatore privandosi dell’occasione di monetizzare.

Secondo le ultime indiscrezioni, la clausola rescissoria sarebbe passata da 70 milioni ad 80 milioni di euro, e tutto questo nelle scorse ore. La Vecchia Signora, di fronte alla concorrenza spietata, dovrà alzare la posta in gioco.