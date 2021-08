Barbara Capponi: il racconto che commuove per il desiderio mai realizzato

Barbara Capponi. L’ex mezzobusto del TG1, oggi affermata conduttrice di “Unomattina Estate”, racconta il dispiacere per un desiderio non realizzato nella sua vita

Nell’edizione 2021 del noto programma d’informazione e intrattenimento “Unomattina Estate” i telespettatori Rai sono stati lieti di aver trovato sul piccolo schermo a prenderne le redini ancora una volta un’autentica professionista del giornalismo nostrano: Barbara Capponi.

L’ex mezzobusto del TG1 ha alle spalle una carriera colma di successi. Ha mosso in gioventù i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando negli anni’80 al celebre concorso di bellezza Miss Italia in rappresentanza della sua regione, le Marche. Tanta gavetta ma il salto di qualità è avvenuto successivamente.

Barbara Capponi: l’intervista in cui ha svelato il suo rimpianto

Dal 2010 Barbara Capponi è stata anchorwoman del TG1, entrando quotidianamente a casa degli italiani. La sua popolarità ha avuto un’impennata grazie alla sua partecipazione nel 2011 al celebre talent show “Ballando con le stelle” (condotto da Milly Carlucci). In quell’occasione fu affiancata al ballerino e coach Samuel Peron.

É rimasta sempre legata alla rete ammiraglia della Rai e all’universo dell’informazione televisiva divenendo titolare di “Unomattina”, sia della versione invernale che di quella vacanziera di “Unomattina estate”.

Circa sei anni fa è avvenuta la rottura con il marito, Pietro Forconi. É riuscita a superare il momento di forte dolore grazie all’impegno nel suo lavoro e alla sua profonda fede nella religione cattolica di cui si dice fervente praticante.

In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù ha aperto la sua anima, raccontando il suo rammarico più grande.

“Avrei desiderato tanto un figlio. E pregavo, pregavo: ‘Dio, aiutami a realizzare questo sogno di vita’ ” – ha rivelato Barbara Capponi, oggi 53 anni. Il suo interesse principale è stato perseguire una carriera sfavillante, la sua vita è stata carica di successi e soddisfazioni.

Parla poi del giudizio degli altri, del fatto di non essere stata compresa nell’affrontare il dispiacere di questa maternità che non si è mai concretizzata. ” ‘Inseguendo la carriera a qualcosa avrai dovuto rinunciare’. Be, chi parlava così non sapeva che li avrei desiderati con tutta me stessa. Ma non arrivavano”.

Il senso materno non è forzatamente legato alla nascita di un figlio. Barbara Capponi lo riversa verso i suoi adorati nipoti, i figli del fratello e della sorella, con cui ha un legame unico e profondo.