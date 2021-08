“Che risveglio!”, Cecilia Rodriguez scollatura travolgente, dov’è il reggiseno? Solo ammirazione – FOTO

Cecilia Rodriguez, fuoco e fiamme alle prime luci dell’alba. Immersa nella natura è strepitosa. Scollatura sontuosa nonostante l’outfit.

L’ex opinionista de “L’Isola dei Famosi 15”, Cecilia Rodriguez ha spiazzato tutti i fan di Instagram con una foto di primo mattino davvero speciale.

La showgirl argentina, sorella di Belen è al settimo cielo da un punto di vista relazionale con il suo inseparabile amoroso, Ignazio Moser. L’ex naufrago appare davvero rigenerato, oltre che protagonista insieme a lei nell’ultima foto, con un look tutto innovativo.

Capelli corti gialli e un fascino da playboy attira sguardi, compreso quello della fidanzata che lo ha scelto come “principe azzurro” accanto al quale invecchiare. Per la coppia si parla di un futuro imminente tra progetti per famiglie.

“Zia Cecilia” ha accudito la nipote, Luna Marie nelle scorse settimane, facendo le veci di mamma, come si evince dagli ultimi scatti di famiglia. Chissà se nelle prossime settimane lei e Ignazio usciranno allo scoperto con il lieto annuncio che tutti i fan attendono con trepidazione

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elodie insieme al noto regista, un sorriso da favola che blocca il web – FOTO

Cecilia Rodriguez, risveglio memorabile tra la “flora”: un sogno ad occhi aperti

PER VEDERE LA FOTO DI CECILIA RODRIGUEZ, VAI SU SUCCESSIVO