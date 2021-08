Elodie insieme al noto regista, un sorriso da favola che blocca il web – FOTO

Elodie ha condiviso una serie di video nelle sue Ig Stories che ha suscitato gioia ed entusiasmo nel suo pubblico sui social network

La cantante di “Guaranà” Elodie non pensa proprio a smetterla di pubblicare post e story da sogno per la gioia dei suoi tanti follower su Instagram. Questa volta la bellissima e affascinante 31enne romana è insieme ad alcuni suoi collaboratori mentre si riposano dopo aver lavorato.

L’ultimo lavoro discografico della cantante è l’album “This is Elodie“, di cui è uscito anche una versione natalizia chiamata “This is Elodie (X Christmas EP)“.

Elodie, la foto dal meraviglioso sorriso insieme al famoso regista

Ed eccoli Elodie e Attilio Cusani, regista e fotografo di grossa fama che collabora anche con Mahmood ed Elisa e con grandi brand come Bulgari, Calvin Klein, La perla.

La cantante di “Andromeda“, brano con cui si è classificata al settimo posto al Festival di Sanremo 2020. A pochi giorni dalla fine della kermesse questa canzone ottiene la certificazione di disco di platino per aver venduto oltre 70 mila copie.

Con il tempo è sempre sulla cresta dell’onda sia per la sua estrema bellezza che per la sua incantevole musica. La rivista “Vogue” in un articolo l’ha definita “la cantante italiana al vertice delle classifiche e musa del brand Versace”.

Un successo che continua a crescere sempre più e che le ha fatto prendere anche la strada della TV. Il 18 giugno di quest’anno infatti è uscito “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo“, che l’artista ha vinto avendo partecipato come concorrente insieme alla collega Myss Keta.

Per quanto riguarda la sua vita amorosa è stata fidanzata tra il 2016 e il 2018 con Lele, conosciuto ai tempi del talent show di Maria De Filippi “Amici” nel 2015 quando si classificò al secondo posto e vinse il premio “RTL 102.5 – Amici alla radio” e un altro riconoscimento della critica targato Vodafone. Da allora in poi per lei si sono aperte le porte della fama e ora è apprezzata e amata in tutta Italia.