“Adoro quando fai la spaccata”, Elisabetta Canalis: il vestitino corto mette ko i fan – FOTO

Elisabetta Canalis ha condiviso una foto mozzafiato nella sua Sardegna in cui appare con un vestitino cortissimo in mezzo al verde

La ex velina mora Elisabetta Canalis si trova in Sardegna, per l’ esattezza ad Alghero alla “Tenuta Sella e Mosca”. Scrive come didascalia alla foto che è un ricordo di un pranzo di inizio d’estate propria nell’amata terra dell’isola sarda.

La bella showgirl da anni ormai vive negli Stati Uniti per questo sente forte la mancanza e nostalgia per l’Italia e per i posti in cui è cresciuta.

Elisabetta Canalis, la foto con il vestitino cortissimo: che gambe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

È così bella Elisabetta che un fan l’invita a dedicarsi allo sport visto che quando lo pratica pubblica sempre video tutorial per coinvolger i suoi tanti follower su Instagram. La persona in questione scrive come commento: “Perché non fai stretching? Ti adoro quando fai la spaccata”, un chiaro riferimento al suo fisico perfetto, snello e sodo.

In questo scatti in Sardegna indossa un abitino bianco con scarpe aperte con il tacco abbinate e in evidenza c’è il suo eterno spacco di gambe. Una visione per tutti i suoi seguaci e non solo.

Ammiratori che non vedrebbero l’ora di uscire una volta a cena con lei se non fosse sposata ormai da tempo con Brian Perri, medico affermato negli States che guadagna intorno ai 340mila dollari all’ anno. Nulla da dire o obbiettare: davvero un ottimo partito e un bel ragazzo con cui la Canalis è sposata da ormai 7 anni.

Lei resta lo stesso però il sogno proibito dei suoi quasi 3 milioni di seguaci su Instagram e non solo.

Qualcuno vorrebbe rivederla presto in Italia magari partecipando a qualche show in TV come ospite o in qualità di ballerina come quando era la velina mora di “Striscia la Notizia” insieme alla bionda Maddalena Corvaglia, con cui era rimasta amica ma qualche mese fa le due hanno litigato seriamente.