Barbara D’Urso non ha pace, forse il diavolo ci ha messo lo zampino, non gli e ne va bene una ultimamente.

Non c’è pace per la conduttrice Barbara D’Urso che deve digerire un altro duro colpo, in un attimo si è vista ridimensionare la sua figura su Canale 5 ed ora quest’ultima notizia sconvolgente.

Casa Mediaset ha deciso che la conduttrice dovesse fare un passo indietro nei programmi che conduceva dal lunedì alla domenica, infatti da settembre la vedremo solo su “Pomeriggio Cinque” nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì.

Questa notizia non sembra aver scombussolato la vita della conduttrice dal momento che resta uno dei volti più amati della televisione, ma questa nuova doccia fredda potrebbe avere qualche reazione inaspettata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Giorgia Soleri e la dura battaglia contro l’endometriosi. La FOTO che ha sconvolto il web

Cosa rovina la giornata alla D’Urso?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Royal Family, funerali di Filippo: retroscena spiazzante sull’assenza di Meghan Markle

Il nome di Barbara D’Urso era trapelato nei giorni scorsi come possibile conduttrice del programma “La Talpa”, si diceva che Mediaset aveva pensato di mettere lei al timone del reality show per la nuova stagione televisiva.

Nelle scorse ore, i colleghi di Dagospia, hanno raggiunto dei contatti su Canale 5 e la notizia è stata smentita, Barbara non farà parte del programma, un’altra occasione andata in fumo per la conduttrice napoletana.

Infatti si è sottolineato come tali indiscrezioni fossero un paradosso dal momento che si è fatto tanto per ridimensionare la D’Urso da Canale 5 e rendendola orfana di “Live – Non è la d’Urso e Domenica Live”.

Nel frattempo Barbara continua a rimanere in un angolo con un solo programma da portare avanti e con la speranza che qualcosa possa cambiare in quest’anno. Intanto si gode ancora per poco il mare e si lascia baciare dal sole.

Con seducenti pose conquista milioni di follower su Instagram che la supportano e la amano come il primo giorno. A 64 anni Barbara è una donna piena di vita, piena di volontà e di grinta, si gode la vita con gli amici e le persone che ama.

La sua estate 2021 è stata magica e la conduttrice si è conquistata un posto tra le reginette del web.