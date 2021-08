“Se la Lazio vince corro sul tuo profilo”. Anna Falchi sa come festeggiare: camicia aperta e decollete in mostra – FOTO

Anna Falchi. Non è un mistero la fede calcistica della bella presentatrice televisiva. Ogni trionfo della squadra del cuore è festeggiato in maniera seducente sul web

Se la A.S. Roma può contare su un’avvenente tifosa come Sabrina Ferilli, la squadra dei “cugini” che fa base nella capitale non è da meno. Non è affatto un mistero che Anna Falchi sia una delle più sfegatate appassionate della Lazio.

Ogni successo del team guidato dal nuovo allenatore Maurizio Sarri è vissuto come una vera e propria festa, un’occasione per fare un regalo sexy, in maniera goliardica, a quanti condividono con lei la stessa fede calcistica. Anna Falchi pubblica, infatti, delle foto seducenti sul suo profilo Instagram ogniqualvolta i biancoazzurri portano a casa una vittoria. La partita contro lo Spezia sembra essere stata proprio l’occasione giusta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Maria De Filippi cancella “Temptation Island”: la fine di un’era e l’inizio di una nuova

Anna Falchi: la festa per la vittoria della Lazio si fa rovente

PER VEDERE LE FOTO SENZA VELI DI ANNA FALCHI CLICCA SU SUCCESSIVO