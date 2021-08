Ana Mena, il top striminzito in pelle è pura trasgressione – FOTO

Ana Mena, l’artista spagnola non passa inosservata: il top striminzito in pelle è pura trasgressione. Fans in visibilio.

Continua il periodo d’oro per Ana Mena, l’artista spagnola famosissima anche in Italia. Le sue collaborazioni, rispettivamente con Fred De Palma e Rocco Hunt l’hanno elevata a regina dell’estate negli ultimi anni. Prossima al milione di followers su Instagram, la cantante condivide alcuni momenti dei numerosi impegni professionali nei quali è coinvolta.

Concerti, sia live che in televisione…Ana Mena si destreggia tra i due paesi, la Spagna suo d’origine e l’Italia, ormai di adozione. I fans che non se ne perdono una, sono rimasti ammaliati dal suo ultimo post che risale ad alcune ore fa. Quando talento e bellezza si incontrano…da questo connubio abbiamo proprio l’artista 24enne.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Elodie insieme al noto regista, un sorriso da favola che blocca il web – FOTO

Ana Mena, che outfit peccaminoso! Sul palco è una pantera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANA MENA (@anamenaoficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Incredibile”: Beyoncé, il tubino nero più esplosivo. Tripudio di curve, fan in estasi – FOTO

Un primo piano che piace perché mostra tutta la passione e devozione della cantante per il suo lavoro. Nonostante la giovane età, calca il palcoscenico con una sicurezza notevole. Non a caso è tra le artiste più seguite, soprattutto durante il periodo estivo dove i tormentoni degli ultimi anni sono stati sempre vincenti; 8.439.699 sono gli ascoltatori mensili su Spotify…un successo dietro l’altro.

Ma la Mena è anche bellezza, di quella che rimane in testa e non si dimentica facilmente e proprio questa foto ne è una chiara dimostrazione: un viso concentrato, soddisfatto al contempo per aver fatto ballare il suo amato pubblico. I capelli, legati in una codina alta sono alla rinfusa, tipico dopo aver portato avanti uno spettacolo a ritmi elevati. L’outfit graffiante non passa inosservato, la foto la riprende solo a metà busto ma il top è sicuramente un capo che conquista.

In pelle, modello a triangolo che permette di ammirare il fisico super asciutto di Ana Mena, l’addome piatto ed una scollatura graditissima sul web.

Basta leggere i commenti per rendercene conto; commenti in inglese, spagnolo e italiano…tutti di apprezzamenti.