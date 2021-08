“Sei magica”, Wanda Nara e quei pantaloni che svelano tutto. Proprio il fondoschiena FOTO

La sensualissima modella Argentina ha pubblicato un post con due scatti in sequenza da perdere i sensi…

Wanda Nara resta una delle donne più amate e desiderate su Instagram. La modella argentina conta la bellezza di 8 milioni di followers e sul popolare social network sa come mandare in tilt gli utenti.

Ogni giorno pubblica degli scatti di una bellezza inaudita dove mette in mostra quel fascino e quella sensualità che in pochi hanno.

Dunque come resistere a così tanta femminilità?

Wanda ha conquistato i followers argentini, suoi connazionali, italiani, sua terra d’adozione e ora anche francesi. Infatti, in Francia si è trasferita lo scorso anno insieme ai suoi figli per seguire il marito Mauro Icardi in forze al PSG.

Nel club parigino quest’anno sono arrivati rinforzi non sa poco, tra cui un certo Lionel Messi, ragione per cui Icardi, e quindi anche la bella Wanda, potrebbero fare ritorno in Italia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> “Quartetto di bellezza perfetta”, Viki Odintcova il posteriore da infarto copre un panorama favoloso: che spettacolo – FOTO

Wanda Nara sfoggia un lato B da perdere i sensi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

In questo post Wanda ha sfoggiato un paio di jeans attillatissimi che mettono in risalto un lato B senza paragoni.

Su di essi c’è raffigurato Micky Mouse, personaggio che rappresenta benissimo il luogo in cui si trova, ossia a Disneyland Paris.

Nel secondo scatto la sexy Argentina si volta e si mostra in tutto il suo splendore.

Un fisico da urlo e una sensualità che non ha paragoni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> “Stanno per esplodere…”, Antonella Mosetti la “commensale” in bikini è stratosferica. Curve pericolose in vista: zoom inevitabile – FOTO

Come resisterle? Impossibile! Lo sanno bene i suoi followers che l’hanno tempestata di like e complimenti in pochissimi minuti, seppure il grido univoco è solo uno ossia quello dei tifosi bianconeri: “Portaci Mauro a Torino”.