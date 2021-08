Mikaela Silva non da scampo, chiude l’estate in bellezza sfoggiando un lato b disegnato con il compasso. E’ tanta roba.

Mikaela Silva è la velina bionda del tg satirico “Striscia la Notizia, la vediamo ormai da qualche anno danzare sul bancone del programma di Antonio Ricci su Canale 5. La ballerina ha alle spalle tanta gavetta che l’hanno condotta al successo di cui oggi gode, sempre con il sorriso sulle labbra regala attimi indimenticabili ai tanti fan che la seguono con interesse.

Su Instagram vanta 168mila follower, non vi è un giorno senza scatti o senza storie, tutti sono pazzi di lei, della sua personalità e del suo fisico statuario che sembra scolpito nella pietra.

Mikaeka è la perfezione, quest’estate l’abbiamo apprezzata in diversi posti della Sicilia, per quanto i panorami fossero mozzafiato, lei ha superato ogni location.

Mikaela Silva, con quel bikini fa una strage

E’ stata un estate davvero di fuoco per la nostra velina, che in compagnia di amici ha girato in lungo e in largo la Sicilia. L’abbiamo vista divertirsi in locali, gustare pietanze succulente e fotografarsi in posti meravigliosi.

Mikaela si è goduta ogni istante ed ha riportato tutto sul suo profilo Instagram seguito da 168mila follower, ogni scatto è stato un colpo al cuore e l’ultimo ha chiuso l’estate in bellezza.

Il suo mini bikini colorato, mostra tutta la sua fisicità perfetta, quello che però è in primo piano è il suo lato b disegnato col compasso. Tanta perfezione in una sola persona non si era mai vista.

Il tanga le scivola delicatamente tra le natiche e la magia ha inizio, i fan non smettono di guardare quello scatto che li fa volare con la fantasia. Mikaela ha tramortito tutti, non c’è storia contro di lei, è unica e speciale.

Mikaela è pronta e riposata per un nuovo anno ricco di progetti, la vedremo presto nei suoi stacchetti su Canale 5.