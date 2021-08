“E chi ti perde… complimenti”, Monica Bertini “pressing” di classe ed eleganza: bomba sexy – FOTO

La giornalista sportiva di Rete 4, Monica Bertini ha lasciato tutti i suoi fan di “sasso” durante l’anteprima della trasmissione: i dettagli.

“Semplicemente meravigliosa“, questo è il giudizio all’unanime dei followers della giornalista sportiva di Rete 4, Monica Bertini.

In attesa del grande evento in seconda serata, la showgirl è apparsa davanti alle telecamere proprio come mamma l’ha fatto. Classe, eleganza e raffinatezza sono gli “ingredienti” base di una bellezza che va oltre ogni confine.

Il tempo ha dato ragione a lei, da tanti punti di vista. Lei dimostra di avere tante caratteristiche che la rendono un personaggio unico e inimitabile nel panorama del piccolo schermo.

Sin da piccola s’innamora del calcio e di una passione che con il passare degli anni è diventata una vera e propria professione. La Mediaset non ha avuto alcun dubbio o rimorso nell’ingaggiare le sue prestazioni da giornalista superlativa, abituata ormai a ricevere complimenti ovunque vada

Monica Bertini incanta tutti con la sua bellezza: favolosa in “anteprima”

