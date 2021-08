Romina Power ha tanto da dare a questo mondo e lo fa nel modo che meglio conosce. Le foto erano inaspettate, la star ha sorpreso tutti.

Romina Power è arrivata in Italia dall’America per amore, ha donato tutta la sua vita ai figli e soprattutto ad una, Ylenia, scomparsa e mai più ritrovata.

Nel 1970 ha sposato il cantante pugliese Al Bano, il loro amore era unico anche se all’apparenza non convenzionale, lei figlia dell’attore di Hollywood Tyrone Power proveniente da una famiglia importante, lui figlio di contadini e ragazzo emergente di Cellino San Marco.

Nonostante le differenze sociali i due hanno voluto sfatare il mito della casta, si sono sposati per amore, la loro storia ha fatto e fa ancora oggi battere i cuori di milioni di italiani, insieme hanno avuto quattro figli, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

La primogenita scomparve nel nulla in un capodanno del 1994, la ragazza non fu mai più ritrovata, ne viva ne morta, questa vicenda fece inclinare i rapporti tra i due cantanti che esordirono con la loro Felicità sui palchi di tutto il mondo.

Al Bano e Romina si lasciarono, sopraggiunse la separazione ed ognuno di loro prese strade differenti.

Romina Power trova dentro di se la forza per andare avanti

Romina è una donna che nella vita ha sofferto molto, ha dovuto affrontare la scomparsa e probabile morte (il corpo non è mai stato ritrovato) di sua figlia Ylenia, sono stati anni difficili, fatti di preoccupazione, dolore, malinconia, sconfitta.

L’artista è riuscita a riprendersi (almeno in parte) da questo shock grazie alla meditazione ed alla grande forza d’animo che le hanno permesso di accantonare il dolore per la figlia misteriosamente scomparsa e dedicarsi al presente, per chi c’era, per chi non era ancora andato via.

Ha ritrovato se stessa compiendo un viaggio interiore senza precedenti e senza paura, ha scavato nei suoi angoli più bui ed ha ritrovato la luce per poter continuare a vivere.

“My body is the Temple if my Spirit . May i always maintain it pure , of thought , of deed, of intention – Il mio corpo è il Tempio se il mio Spirito. Possa io mantenerlo sempre puro, di pensiero, di azione, di intenzione”, scrive su Instagram l’artista mentre posta alcune sue fotografie del suo ultimo viaggio.

La candela che Romina tiene tra le mani è la sua rinascita in questo mondo dopo tutto il dolore che ha dovuto vivere.