Serie B, risultati e classifica dopo 2ª giornata di campionato

Si è conclusa la 2ª giornata del campionato di Serie B 2021/22: i risultati delle partite e la classifica del torneo cadetto.

Con le partite che si sono disputate domenica sera è terminata la 2ª giornata del campionato di Serie B 2021/22. Festeggia la SPAL che ha liquidato il Pordenone con ben cinque gol. Ad andare a segno sono stati Marco Mancosu al 18′, Lorenzo Colombo al 37′, Elio Capradossi al 45+3′, Federico Viviani al 69′ ed Emmanuel Latte Lath al 75′. Da segnalare anche l’espulsione di Michele Camporese al 13′ che di certo non ha aiutato i ramarri.

5 gol si sono visti anche nella gara tra Reggina e Ternana. Anche in questo caso ad avere la meglio sono stati i padroni di casa, seppur faticando non poco per spuntarla sugli avversari.

Infatti sono stati quest’ultimi ad aprire le danze con il gol di Cesar Faletti al 42′. Nel corso della seconda frazione di gioco però la Reggina ha pareggiato i conti con Jeremy Menez al 50′ per poi passare in vantaggio con Andrey Galabinov che ha trasformato un calcio di rigore al 65′. A calare il tris è stato quindi Rigoberto Rivas al 69′. Inutile per gli ospiti la marcatura di Simone Mazzocchi al 79′.

Diversi i rossi durante la sfida: per gli umbri il primo a finire negli spogliatoi è stato Davide Agazzi al 29′. Fuori per i calabresi Menez al 59′. Infine un’altra espulsione tra le fila dei rossoverdi, quella di Mattia Proietti al 90+4′.

Ben 6 i gol tra Cittadella e Crotone. Passano i padovani che hanno avuto la meglio sugli Squali per 4-2. A segno per i primi sono stati Orji Okwonkwo al 19′, Enrico Baldini al 62′ e al 66′ (su calcio di rigore) e Davide Adorni al 74′. In rete per i rossoblù Ionut Nedelcearu al 29′ e Samuele Mulattieri al 68′.

Vittorie di misura per il Parma sul Benevento (gol di Valentin Mihaila al 90+7′) e per il Monza sulla Cremonese (rete di Christian Gytkjaer al 65′). Pari tra Lecce e Como: al vantaggio dei pugliesi su calcio di rigore con Massimo Coda al 40′ ha risposto Alberto Cerri al 42′.

Sabato tre punti conquistati dal Frosinone in casa del Vicenza con i gol di Camillo Ciano al 48′ e di Raffaele Maiello all’80’ su rigore. Successo anche per l’Ascoli sul campo del Perugia. In rete per i bianconeri Dario Saric con una doppietta (4′ e 55′) e Federico Dionisi con un tiro dal dischetto al 60′. Gol degli umbri firmati da Mirko Carretta al 22′ e Aleandro Rosi al 49′.

Venerdì vittorie per il Pisa sull’Alessandria (gol di Lorenzo Lucca all’80’ e all’85’) e per il Brescia sul Cosenza con un deciso 5-1. Reti dei lombardi siglate da Filip Jagiello al 9′, Tom van de Looi al 14’e al 67′, Matteo Tramoni al 57′ e Stefano Moreo al 90′. Di Gabriele Gori al 70′ l’unico gol degli ospiti.

Serie B, i risultati delle partite della 2ª giornata di campionato

Cittadella-Crotone 4-2: 19′ Okwonkwo (Ci), 29′ Nedelcearu (Cr), 62′ Baldini (Ci), 66′ rig. Baldini (Ci), 68′ Mulattieri (Cr), 74′ Adorni (Ci)

Lecce-Como 1-1: 40′ rig. M. Coda (L), 42′ Cerri (C)

Monza-Cremonese 1-0: 65′ Gytkjaer

Parma-Benevento 1-0: 97′ Mihaila

Reggina-Ternana 3-2: 42′ Falletti (T), 50′ Menez (R), 66′ rig. Galabinov (R), 69′ Rivas (R), 79′ Mazzocchi (T)

SPAL-Pordenone 5-0: 18′ Mancosu, 37′ Colombo, 45+3′ Capradossi, 70′ Viviani, 75′ Latte Lath

Serie B, la classifica dopo la 2ª giornata di campionato

Brescia, Cittadella, Pisa, Ascoli 6

Frosinone, Reggina, Parma, Monza 4

Spal, Cremonese, Benevento, Perugia 3

Como 2

Crotone, Lecce 1

Alessandria, Cosenza, Vicenza, Pordenone, Ternana 0