Stefano Accorsi ha condiviso un incredibile scatto su Instagram conquistando i fan. Subito è boom di like e commenti.

Fascino unico, talento da vendere, carisma innato. Stefano Accorsi è tra gli attori più amati dagli italiani che ha conquistato il pubblico negli anni collezionando innumerevoli successi. Classe 1971, di Bologna, ha esordito a vent’anni sulla scena dello spettacolo debuttando in film e fiction. Il suo nome è diventato conosciuto a seguito di uno spot dedicato a un gelato risalente al 1994.

Tra pellicole e premi ha intrapreso un’incredibile carriera distinguendosi con la sua professionalità e il suo charme. Charme che l’ha portato a essere legato a donne bellissime tra cui la famosa modella Laetitia Casta con cui ha dato alla luce due splendidi figli. Tuttavia il loro rapporto è giunto al termine e di seguito Stefano si è legato a Bianca Vitali con cui si è sposato e ha dato alla luce due figli.

Famoso per la sua carriera sugli schermi e la sua vita amorosa, l’attore è seguitissimo sul web in particolare su Instagram dove il suo profilo conta ben 647mila follower. Ogni suo post cattura i fan, come nel caso dell’ultima foto postata pochi minuti fa.

Stefano Accorsi, apre la camicia: fascino unico

