Bianca Atzei e l’ultima foto in bikini, è arrivato il momento di tornare a lavoro. Intanto mostra ai fan uno scatto mozzafiato

Classe 1987, di origine milanese, Bianca Atzei è una cantante che con la sua musica si è fatta conoscere dal pubblico italiano. Oggi è seguita da più di ottocentomila follower con i quali condivide alcuni momenti delle sue giornate e molti scatti bollenti che lasciano i fan senza parole.

E’ da tempo fidanzata con il giornalista Stefano Corti, uno dei componenti del programma “Le Iene” ed insieme stanno progettando grandi cose. Intanto si godono gli ultimi giorni di relax, prima di tornare a lavoro.

GUARDA QUI>>>“Ma come faremo noi”. Sabrina Salerno, estate al capolinea. Ultime FOTO in bikini da far girare la testa

Bianca Atzei: fuori il lato A, che spettacolo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

GUARDA QUI>>>William e Harry, distacco totale: interrotto tutto. Cosa succede adesso

Il suo profilo Instagram è un concentrato di bellezza e sensualità. Bianca Atzei in ogni foto mostra ogni suo lato strepitoso, dal posteriore al décolleté, fino ad arrivare ai suoi occhioni.

E’ incantevole con ogni outfit, che sia un vestito o una tuta. Ultimamente si è lasciata fotografare in costume, visto che le vacanze per lei sono finite solo qualche giorno fa.

L’ultima foto, infatti, è uno scatto in bikini dove il lato A è in primo piano e i suoi occhi verdi esplodono sullo schermo. “Ultimo selfie di fine vacanza, voi siete tornati?”.

La foto è diventata virale in un batter d’occhio e immediatamente i fan hanno lasciato like e commenti sotto al post. “Stupenda come poche”, poi ancora “Mozzafiato”, qualcun altro ha aggiunto: “Sei una dea cuoricina”.

E’ arrivato il momento di tornare a lavoro, dopo la pausa estiva, la Atzei è pronta a ricominciare. Intanto, ha da poco pubblicato un nuovo brano intitolato Straniero che sta riscuotendo molto successo.

Non sappiamo a cosa stia lavorando, ma la cantante non sta di certo con le mani in mano. E’ di nuovo carica per realizzare nuovi progetti lavorativi, un artista non va mai in vacanza.