“Identica a lei”. Jasmine Carrisi, super seducente sdraiata sul letto. Il web nota una somiglianza – FOTO

Tutti i figli del popolare cantante pugliese Albano Carrisi, a un certo punto delle loro vite, si sono affacciati al mondo dello show business cercando di ritagliarsi il proprio posto in questo difficile settore. L’unico a non esserne stato attratto, fino a ora, è Albano junior, detto Bido, più interessato a gestire la tenuta di famiglia che si trova a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi.

Di altro avviso è la sorella maggiore, Jasmine Carrisi, che ha già mosso i primi passi sia in ambito televisivo che in quello musicale. Ha affiancato il celebre padre in qualità di giudice nel programma Rai “The voice senior”, condotto da Antonella Clerici. A soli 20 anni sta ampliando il suo curriculum artistico con importanti traguardi.

Jasmine Carrisi: una carriera acerba in forte ascesa

Jasmine Carrisi ha fatto ampiamente il suo debutto nell’universo musicale, seguendo le orme del famosissimo genitore, Al Bano, discostandosi però dalle sonorità melodiche e avvicinandosi a un genere più moderno che schiaccia l’occhio alla trap.

La 20enne ha pubblicato l’anno scorso il suo primo singolo dal titolo “Ego”. Ha poi replicato nel corso del 2021 con ben due brani. “Calamite” porta alla mente ritmi latini e atmosfere tipiche degli anni ’80. É stato presentato anche a uno dei festival musicali più importanti del nostro paese, “Battiti Live”, consentendo alla giovane di esibirsi per la prima volta su un palco prestigioso, d’interesse nazionale, in onda sulle reti Mediaset.

Con Kiko El Crazy e Deny K ha realizzato ancor più recentemente il nuovo singolo “Stikide”, disponibile sulle piattaforme streaming dallo scorso 12 luglio, un reggaeton tipico della stagione estiva.

Jasmine Carrisi raccoglie successo anche come influencer in erba. Su Instagram conta al momento “solo” quasi 100mila follower a cui dedica spesso scatti seducenti, mentre gioca con la fotocamera.

L’ultimo la vede in una posa sexy, semisdraiata a letto: espressione ammiccante e vestitino cortissimo che scopre le sue forme acerbe. I commenti sono un susseguirsi di complimenti per la sua avvenenza. Salta fuori però qualche critica a un suo probabile ritocchino a naso e labbra avvenuto in così giovane età (mai confermato dalla giovane).

Alcuni utenti si soffermano su un dato evidente: “Sei identica a Loredana Lecciso”. É proprio vero. Guardando con attenzione il volto di Jasmine è impossibile non scorgere la somiglianza con la nota madre, compagna di Al Bano ormai da più di 20 anni e madre dei suoi due ultimi figli.