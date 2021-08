L’influencer Natalia Paragoni ha condiviso una serie di foto con il fidanzato Andrea Zelletta, dove si baciano con passione

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono innamorati più che mai. Hanno scattato delle foto mentre si baciano con trasporto uno avvinghiato all’altro. Alle loro spalle c’è un panorama mozzafiato, montagne e tanto verde. Si trovano infatti in montagna in un resort di lusso vicino a Livigno. La Paragoni nella didascalia scrive:“Quanto amore nell’aria”. In montagna si sono portati anche i loro cagnolini per fargli fare immense camminata immersi nella natura.

Natalia Paragoni e l’estate indimenticabile

La Paragoni ha passato una bellissima estate insieme al suo fidanzato Andrea Zelletta. I due si sono riabbracciati a gennaio quando lui è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip dopo averci trascorso 4 mesi. La Paragoni ha sofferto molto per la sua assenza e la loro tranquillità è stata messa a dura prova per un gossip uscito su Natalia e una presunta notte trascorso con un’altro ragazzo. Poi Natalia è entrata nel reality e ha chiarito tutto quanto spiegando quale era la verità.

Un altro suo gesto ha poi fatto preoccupare Zelletta, per natale gli ha infatti mandato la scatola che conteneva l’anello che lui le aveva regalato. C’era poi un bigliettino con scritto “la tua fidanzata” in maniera alquanto strana. Zelletta ha pensato al peggio ed era già pronto ad affrontare la fine della storia. Ma anche questa volta Natalia ha chiarito che era solo un messaggio dettato dalla forte mancanza che provava per il fidanzato che ama moltissimo. Oggi i due da quando Andrea è uscito dal reality, non si sono più separati. Hanno preso una casa insieme vicino a Milano in una zona dove c’è tanto verde.

Questa estate hanno girato molto l’Italia tra Sanremo, Puglia e Sardegna. Ma anche per loro le vacanze sono giunte al termine. Si ritorna a Milano dove ricominciano i progetti lavorativi e la quotidianità. Nella speranza di non ritrovarsi a settembre con un altro lockdown. Molte persone si sono vaccinate ma ancora tante altre non lo hanno fatto, perciò il rischio è reale e potrebbe davvero succedere.