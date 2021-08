“Tutto ha un senso”, Syria senza veli nella vasca da bagno. La SCATTO fulminante manda in tilt i fan: imperdibile

La cantante, Syria ha lasciato tutti i suoi followers a bocca aperta durante un bagno bollente in vasca, senza veli: favolosa.

Un successo inaspettato mette a repentaglio i progetti di giornata di tutti i fan di Syria, che ha lasciato il segno come mai era successo sinora.

La cantante è uscita allo scoperto, come un fulmine a ciel sereno, abbagliando gli occhi degli appassionati. Uno scatto che toglie letteralmente il fiato e manda in tilt all’istante, a coronamento di una visibilità in netta ascesa.

L’artista dalla gola profondissima ha radici molto lontane nel panorama della musica. Basta pensare ad alcuni celebri singoli, risalenti all’inizio dell’ultimo decennio.

Uno fra questi è il capolavoro si “Se tu non sei con me“, piuttosto che di “Se t’amo o no“, invenzioni passate alla storia e ancora oggi tra le più ascoltate sulle piattaforme musicali più ambite e selezionate dagli utenti, come Youtube e Spotify

Syria, la foto dal valore di “1.144 K”: un capolavoro di bellezza da ammirare

