Spaventoso scontro tra cinque veicoli: morta una donna, gravissima la figlia

Una donna di 43 anni è morta e la figlia è rimasta gravemente ferita in uno spaventoso incidente avvenuto ad una rotonda a Rivoli, in provincia di Torino.

Spaventoso incidente stradale stamane a Rivoli, in provincia di Torino. Nel sinistro, che ha visto coinvolti cinque veicoli, una donna di 43 anni ha perso la vita, mentre la figlia 16enne è rimasta gravemente ferita. Altre cinque persone sono rimaste ferite lievemente e curate sul posto dal personale medico del 118 precipitatosi sul posto. Ora sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine che dovranno chiarire la dinamica del tragico incidente.

Torino, terribile incidente alla rotonda: morta una donna, gravissima la figlia

Un morto e sei feriti, di cui uno in gravissime condizioni. Questo il bilancio del terrificante incidente stradale verificatosi questa mattina, martedì 31 agosto, a Rivoli, comune in provincia di Torino.

La vittima è una donna di 43 anni, di cui non è stata resa nota l’identità. La 43enne, secondo le prime informazioni riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Repubblica, viaggiava insieme alla figlia 16enne a bordo di una Fiat Panda. Per cause ancora da determinare, l’utilitaria è rimasta coinvolta in uno scontro tra cinque auto, avvenuto alla rotonda tra corso Levi e via Rivalta.

Leggi anche —> Cade dal monopattino di un amico: ragazzo di soli 13 anni perde la vita

Sul luogo del sinistro sono arrivati diversi mezzi di soccorso, tra cui un’eliambulanza, con a bordo lo staff sanitario del 118. I medici non hanno potuto far nulla per la donna di 43 anni, deceduta poco dopo l’arrivo dei sanitari. La figlia è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso presso il Cto di Torino, dove ora si trova ricoverata in gravissime condizioni. Nell’impatto, riferisce Repubblica, sono rimaste ferite lievemente altre cinque persone, curate sul posto dallo staff medico.

Leggi anche —> Esce di strada con la moto e finisce in un fosso: muore giovane agente di polizia locale

Intervenuti anche gli agenti della polizia locale del comune nel torinese che hanno provveduto ai rilievi di legge e ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dello scontro e risalire ad eventuali responsabilità.