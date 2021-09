“I Cesaroni”, scontro fra gli ex attori della fiction: “Adesso parlo io”

Vi ricordate Alice e Rudi de I Cesaroni? I due attori sono cresciuti uno accanto all’altro, davvero come fratello e sorella. A distanza di anni, ieri è scoppiata la bufera

Sono trascorsi molti anni dalla fine de I Cesaroni, e a distanza di tutto questo tempo, Micol Olivieri (che nella fiction interpretava la piccola Alice) è molto seguita sui social. La sua vita è radicalmente cambiata, non fa più l’attrice, ha una splendida famiglia e dei figli meravigliosi. Si è lasciata alle spalle definitivamente gli anni in cui era sulla cresta dell’onda insieme alla famiglia più amata d’Italia, e ieri ha deciso di rompere il silenzio su una quesitone che la riguarda con Niccolò Centioni, che nella fiction interpretava suo fratello Rudi.

Rudi e Alice de I Cesaroni in guerra dopo anni: “Adesso parlo io”

non il drama tra Alice e Rudy dei Cesaroni pic.twitter.com/6KMEIS1e0f — c h I à ( @ I t s m w e n g o) August 30, 2021

Pare che Niccolò abbia detto qualcosa a proposito del fatto che loro due hanno litigato pesantemente, e che per questo motivo non sono più in buoni rapporti. Lei ha deciso di dire qualcosa una volta e per tutte: “Non so di che lite sta parlando, forse avrà litigato da solo, perché noi di battibecchi ne abbiamo avuti ma non era niente di grave, siamo cresciuti come fratello e sorella e i nostri litigi li consideravo poco importanti” ha detto Micol nelle sue storie di Instagram. “Ho deciso di chiudere i rapporti quando, durante l’ultima stagione de I Cesaroni, lui ha deciso di cavalcare la notizia di me incinta, e poi del mio matrimonio e infine della nascita di mia figlia. Quando mi toccano la mia famiglia non mi sta più bene e per questo ho deciso di chiudere con lui“.

Inoltre, pare che Niccolò abbia detto una frase terribile quando hanno deciso di partecipare a Pechino Express insieme: “Se andavo con il mio cane, era la stessa cosa“.