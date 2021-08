Un giovane agente di polizia locale ha perso la vita in un terribile incidente in moto verificatosi nella notte tra domenica e lunedì a Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia.

Un drammatico incidente stradale è costato la vita ad un agente di polizia locale di 33 anni. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì a Fossalta di Portogruaro, in provincia di Venezia. Il 33enne stava rientrando a casa in moto quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della due ruote che si è schiantata contro un alberello e poi è finita in un fosso. A ritrovare il corpo del centauro è stato il padre che era andato a cercarlo dopo che la nuora lo aveva chiamata, preoccupata per il mancato rientro del marito. Per il 33enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Venezia, incidente in moto: agente di polizia locale muore tornando a casa

Terribile incidente durante la notte tra domenica 29 e lunedì 30 agosto, a Fossalta di Portogruaro, comune in provincia di Venezia, dove un ragazzo ha perso la vita.

La vittima è Luigi Florean, 33enne agente della polizia locale di Bibione (Venezia), ma residente a Gruaro. Secondo quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e la redazione de Il Gazzettino, il 33enne, dopo aver terminato il servizio, si era intrattenuto con i colleghi per poi salire sulla propria moto per rientrare a casa. Durante il tragitto, in via Aldo Moro a Fossalta di Portogruaro, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che, dopo essersi schiantato contro un alberello, è terminato in un fosso.

Leggi anche —> Terribile incidente sulla statale: morta una coppia di coniugi

A scoprire quanto accaduto, all’alba di ieri, è stato il padre del 33enne che era andato a cercarlo dopo che la nuora, preoccupata per il mancato rientro del marito, lo aveva avvisato. Giunto sul posto, l’uomo ha trovato il corpo senza vita del figlio.

Leggi anche —> Spaventoso incidente sulla provinciale: un morto e sette feriti

Sul luogo della tragedia sono arrivati, dopo la segnalazione, i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi ed hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica del sinistro. Dai primi accertamenti, pare essersi trattato di un’uscita autonoma di strada che non avrebbe coinvolto altri veicoli.

La tragedia ha sconvolto le comunità di Bibione e di Gruaro, strettesi al dolore della famiglia dell’agente che lascia la moglie ed una figlia piccola.