“Calpestami”, Annalisa: la minigonna è inguinale e lo stivale illegale: donna pazzesca – FOTO

Annalisa ha pubblicato una foto pre esibizione durante il “Power Hits Estate”, l’evento all’Arena di Verona organizzato da RTL 102.5: una visione divina

Ieri è stata una grande serata per il pubblico presente all’Arena di Verona e per i telespettatori a casa sintonizzati su Canale 8 per l’evento “Power Hits Estate“, organizzato dalla radio RTL 102.5.

Tra gli altri artisti era presente Annalisa che si esibita insieme a Federico Rossi dei Benji e Fede con la canzone “Movimento lento“, uno tra i tormentoni estivi di maggior successo.

Annalisa, la foto all’Arena di Verona prima dell’esibizione

