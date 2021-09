Guendalina Tavassi non ne può fare a meno, la sua unica ragione di vita è tutta lì. Gli scatti hanno intenerito il web, bellissimi.

La showgirl Guendalina Tavassi ha ritrovato il sorriso, dopo tanto dolore a causa della rottura con suo marito e padre dei suoi figli Umberto D’Aponte, si ritorna alla normalità. Dopo la separazione sono state inevitabili le polemiche, l’ex gieffina ha accusato l’ex marito di fruttare i figli per fare soldi con le pubblicità.

A decidere di farla finita è stata Guenda, nonostante Umberto abbia tentato più e più volte di riconquistarla, lei ha posto la parola fine in modo definitivo, i motivi della separazione sono da attribuire al fatto che la showgirl non vedesse l’ex marito con gli stessi occhi. Non più complice, amante e spalla nella vita, ma solo amico e padre dei suoi figli, nulla di più nulla di meno.

L’influencer nel frattempo è stata pizzicata con la sua nuova fiamma dovrebbe essere Federico Perna, proprietario di un ristornate green a Roma, la storia sarebbe stata implicitamente confermata da Guenda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Elenoire Casalegno, purtroppo è finita. La disperazione della modella è palpabile

Una giornata con i figli ad accarezzare gli alpaca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Sharon Stone in lutto, a lasciarla è il piccolo River. Non ci sono parole, il dolore è troppo grande

E’ questa la giornata ideale per Guendalina, una gita fuori porta con i suoi figli a vedere gli alpaca. Un momento davvero felice che la famiglia (a 3/4, manca Umberto) ricorderà per moltissimo tempo.

Tra una frecciatina e l’altra Guendalina vive la sua vita normalmente, continua ad essere seguitissima su Instagram dove vanta 1,2 milioni di follower, parla regolarmente con i suoi fan mediante le storiesIG e tutto sembra essere la normalità.

L’estate di Guenda è stata divertente, a tratti rilassante e piena di vita come sempre, la showgirl è carica per nuovi progetti televisivi, settembre è arrivato e con esso comincia un nuovo anno sicuramente faticoso ma ad ogni modo meraviglioso.

In moltissimi hanno commentato gli scatti della modella, “Nonostante tutte le critiche gli insulti sei una grande donna guerriera in un deserto immenso”, qualcuno ha scritto con affetto ed ammirazione. Mentre altri l’hanno criticata pesantemente, “Mia cara adesso tu non stai usando i tuoi figli per visibilità e far credere che sei una mamma modello?”, si legge in difesa di Umberto.

Nonostante la disapprovazione di alcuni, Guendalina ha trovato un suo equilibrio e niente e nessuno riuscirà a spezzarlo.