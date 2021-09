“Donne infelici”, Mara Venier: il duro sfogo della conduttrice

Mara Venier rompe il silenzio e in un’intervista a La Stampa ha rilasciato dichiarazioni molto importanti

Amata e ammirata dal pubblico italiano, Mara Venier è una delle conduttrici più seguite e da anni regala ai telespettatori grandi emozioni. “Domenica in” è la sua seconda casa e nell’attesa di ricominciare, sul web girano alcune notizie sulla prossima conduzione.

Non mancheranno novità per quest’anno, a quanto pare tra gli ospiti ci saranno anche persone comuni intenti a raccontare le storie più vicine al pubblico. E’ tutto pronto per questo nuovo inizio.

Mara Venier, lo sfogo della conduttrice

E’ appena uscita un’intervista rilasciata a La stampa da parte di Mara Venier dove la conduttrice rompe il silenzio sugli haters del web. Per sua fortuna, la presentatrice non ha molte persone che la giudicano o lasciano sotto ai post commenti negativi e scomodi.

Ma in questa occasione non è voluta restare in silenzio ed ha detto la sua al riguardo: “Secondo me sono donne infelici perché è l’infelicità che porta ad essere così rancorosi nei confronti degli altri”. Ha affermato così la zia Mara.

A quanto pare c’è chi non perde tempo e la critica con messaggi del tipo: “Sei vecchia, sei grassa”. Secondo la conduttrice si tratta di persone grandi, visto che le ragazze non fanno altro che lasciarle commenti di gratitudine.

La conduttrice però sembra non farci caso a certi soggetti, sceglie l’indifferenza e va avanti per la sua strada. E’ questa la chiave del suo successo e quanto pare funziona visto che gli autori l’hanno riconfermata per un nuovo anno.

Genuina, solare, semplice e naturale. Mara Venier è questo e molto di più, oltre ad essere una bella donna di quasi settantuno anni. Il pubblico italiano la adora tanto da seguirla su Instagram dove condivide molti momenti delle sue giornate.