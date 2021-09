Federica Pellegrini è sempre più bella: occhi dolci e un annuncio che fa tremare – FOTO

Federica Pellegrini nel suo ultimo post su Instagram rilascia un annuncio che rende molto felici i suoi tifosi: tutti pazzi per la Divina.

Le Olimpiadi di Tokyo sono state un grandissimo successo per l’Italia, che ha stabilito il suo record storico di medaglie, ben 40. Grandi imprese compiute dagli atleti azzurri, ma i Giochi sono stati anche il teatro della grande commozione per Federica Pellegrini.

La Divina, giunta alla sua quinta Olimpiade, si è confermata come sempre un esempio di classe e abnegazione, raggiungendo la quinta finale consecutiva nei ‘suoi’ 200 metri stile libero e sfiorando addirittura una clamorosa medaglia nella staffetta 4×100 mista.

Tutta l’Italia, e non solo, l’ha celebrata come una delle atlete più iconiche del ventunesimo secolo, a livello nazionale e internazionale. Federica si è poi lasciata andare davanti alle telecamere raccontando le sue emozioni e svelando la relazione con il suo allenatore, Matteo Giunta.

Momenti davvero intensi a coronamento di una carriera con pochi eguali. Federica rimane in ogni caso un grande personaggio pubblico e la vedremo all’opera, in programmi televisivi e sicuramente ancora attiva nel mondo dello sport. Da questo punto di vista, arriva un annuncio che di certo farà felici i fan.

Federica Pellegrini intramontabile, la Divina ancora in vasca: l’annuncio

Su Instagram, la Pellegrini ha infatti svelato il prossimo appuntamento ai suoi tifosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Si tratta del weekend della International Swimming League, competizione a squadre che si tiene su base annuale a partire dal 2019.

Gli Aqua Centurions, squadra capitanata proprio da Federica, saranno in vasca in questo fine settimana a Napoli, alla piscina Scandone.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e per i fan di Federica, che non a caso hanno commentato entusiasti e pronti a recarsi all’appuntamento. Prevedibile il tutto esaurito in termini di posti, compatibilmente con le norme anti Covid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Silvia Toffanin, perché non si sposa con Pier Silvio Berlusconi: la verità

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chiara Ferragni e Fedez: dall’anniversario alla lite più pesante. Urla e pianti, accade l’impensabile

Ancora una volta, la Pellegrini fa battere forte il cuore dello sport italiano.