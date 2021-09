L’attrice Rosita Celentano manifesta pubblicamente la sua tristezza per la fine di un amore indimenticabile, poi il commento inatteso.

La versatile e carismatica artista milanese classe 1965, Rosita Celentano, nel suo esordio in pellicola nel lontano 1975 con “Yuppi Du”, alla sua memorabile partecipazione sul palco dell’Ariston, al fianco dell’attore Gianmarco Tognazzi, alla ventottesima edizione del “Festival di Sanremo“.

L’attrice e conduttrice, oltre a godere di una carriera incredibilmente prolifica, ha da sempre manifestato un notevole interesse verso il rispetto dell’ambiente, della natura e degli animali. Propensione destinata ad intensificarsi con l’avvento nella sua vita di una persona per lei ad oggi di fondamentale importanza, il dog coach Angelo Vaira. Ora, però, pare sia giunto il momento di prendere per lei in considerazione l’idea di affidarsi ad una svolta improvvisa.

Rosita Celentano, dopo la fine: la tristezza prende il sopravvento

Con l’imminente conclusione della stagione estiva e l’inevitabile inizio di settembre, Rosita, si mostra pronta a dire addio uno dei suoi più grandi amori. Una tristezza che la coglie di soprassalto, ma data la sua propensione ad rimanere positiva anche nelle situazioni più difficile, non può che non essere condita di un’amabile ironia. Si tratta niente meno che del suo affetto incondizionato per l’estate.

Con una vignetta del grande classico intramontabile di “Snoopy“, l’artista appare identificarsi a pieno con i sentimenti del suo simpatico protagonista, accogliendo perciò la celebre vignetta: “Chissà se le ferie mi pensano” , accompagnata infine dall’hashtag di #iosonocosì. A commentare con prontezza l’immagine si cimenteranno molti dei suoi fan ed amici. Fra questi, dopo la condivisione da parte di Rosita nelle ultime ore, che sfoggia un emozionante video che ha anch’esso del forte sentimento.

Seppure questa volta ben correlato all’importanza che ha nella sua vita l’ex ballerina e storica insegnante di “Amici – Di Maria De Filippi”, Alessandra Celentano. I fan suddetti terranno dunque a sottolineare, oltre alla loro empatia nei suoi riguardi, quanto la sua presenza sul web sia ad oggi fondamentale: “ci manchi con le dirette, mi ero abituato“.