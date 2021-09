Nella sua ultima apparizione la soubrette Wanda Nara, è pronta ad immergersi in acqua “come una sirena”: l’immagine sarà “afrodisiaca”.

La prorompente e bellissima showgirl di nascita argentina, Wanda Nara, è da ben quattro annualità il volto noto di uno dei più seguiti programmi su tema calcistico. Eppure, oltre alla sua attuale presenza a “Tiki Taka“ in onda su Italia Uno, la soubrette classe 1986, nata sotto il tipico ottimismo del segno del Sagittario, continua con gioia a vivere il suo sogno, al fianco del fuoriclasse e marito Mauro Icardi, in quella che resta, nonostante lo scorrere del tempo, l’indiscussa città dell’amore, Parigi.

Sarà difatti direttamente dalla “Ville Lumière” che quest’oggi, 1 settembre, nel pieno dei preparativi per la nuova stagione televisiva, che Wanda esordierà con uno scatto in cui si è capace di mostrarsi ancor felicemente immersa, “come una sirena“, nella leggerezza tipica delle vacanze estive.

Wanda Nara: “come una sirena”, si copre ma è tutto inutile. E’ afrodisiaca

