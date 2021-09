Ainett Stephens la bellissima e prosperosa modella sfoggia una scollatura in primo piano. Semplicemente pericolosa.

Pericolosissima Ainett Stephens, la modella e mai dimenticata “Gatta Nera” della televisione italiana, ha riscosso nel tempo un notevole numero di followers sui canali social dove è solita postare del contenuto che la ritraggono la sua vita quotidiana, da momenti dedicati al lavoro a quelli più spensierati nella quale la possiamo ammirare in tutto il suo splendore.

Il fisico da paura che ha turbato le menti di diverse generazioni continua negli anni ad evolversi e ad arricchirsi di quella maturità e di quella femminilità che mai viene messa in discussione. Il suo ultimo post? Un colpo al cuore per migliaia di fans.

Ainett Stephens ed il dibattito piccante sul suo décolleté

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Ainett Stephens anche stavolta ha esagerato mettendo in primo piano quella scollatura la cui visione non è adatta ai deboli di cuore. Direttamente dall’Italia stavolta la modella si concede un selfie e così commenta: “Qui gatta ci cova… 🐈‍⬛” al di là della frase, bisogna cogliere le emoji, quasi come se fosse un rebus. Ci saranno delle novità in arrivo? Non resta che attendere gli aggiornamenti.

Ovviamente la foto ha riscosso successo: la canotta super attillata con ampia scollatura a V lascia sognare, i fans si perdono nei commenti più disparati ma ci sono anche i commenti di altri personaggi noti dello spettacolo, da Francesca Cipriani a Carolina Marconi, solo per citarne due. I capelli sono ondulati e adagiati sul petto, il trucco è marcato e punta sullo sguardo, quegli intensi occhi neri che ammaliano. “Da togliere il fiato” scrive un fan.

Ma un commento scatena un dibattimento sulle curve di Ainett: “Che taglia porti di seno?” mentre la diretta interessata non interagisce, intervengono altri utenti per rispondere. “io ho letto ha la 7d” la risposta che ha letteralmente incuriosito ulteriormente il web.