“Crederci sempre”, Caterina Balivo selfie “bollente” con la gonna: pronta a conquistare il mondo – FOTO

Caterina Balivo ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, lasciando tutti i suoi fan col fiato sospeso: bellezza intramontabile.

La showgirl e conduttrice, Caterina Balivo ha festeggiato insieme a voi il primo giorno di lavoro e in generale di un Settembre che potrebbe significare per lei “occasione” imperdibile di rilancio sul piccolo schermo.

Madre e moglie con il senso di responsabilità scolpito nel sangue aveva preferito disertare le trasmissioni a causa del Covid-19. Il tutto nel tentativo di preservare la famiglia da eventuali complicazioni dovute alla malattia.

Oggi che il “pericolo” sembra essersi sopito, Caterina è pronta a sfoggiare quel sorriso smagliante, per un attimo perduto, che l’ha sempre contraddistinta dalle altre colleghe dello spettacolo.

Non a caso il supporto dei fan, nelle varie trasmissioni in Rai che ha presentato deriva proprio da quella speciale ed unica caratteristica. Un elemento fondante pronto a tornare il “pista” per il secondo capitolo della sua carriera da professionista

Caterina Balivo, il selfie davanti allo specchio di casa: buon umore al primo mattino

