“How I Met Your Mother”, vi ricordate Barnie? Oggi ha 48 anni – FOTO

Vi ricordate Barnie di How I Met Your Mother? Era uno dei protagonisti della serie, anche uno dei più amati. Oggi Neil Patrick Harris ha 48 anni

Vi ricordate Barney? Era senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati di How I Met Your Mother, una delle serie che ha riscosso più successo in assoluto dopo la famosissima Friends. La trama seguiva la storia di quattro amici che ogni sera si riunivano in un bar a bere e a raccontare le proprie giornate, le loro storie d’amore, i loro momenti difficili o divertenti al lavoro e tanto altro. Tra i personaggi protagonisti della serie, uno dei preferiti era sicuramente Barney.

How I Met Your Mother, vi ricordate Barney? Ecco com’è diventato

Barney era sicuramente uno dei personaggi più particolari. Lui vestiva le vesti del prototipo dell’uomo medio, fissato con le donne e con nient’altro. Infatti non faceva altro che rincorrere ragazze, cercando prima di conquistarle e poi di scaricarle. Nonostante questo suo modo di fare, era molto amato come personaggio e alla fine riesce a cambiare in un modo sorprendente. Infatti, si innamora perdutamente di Robin, ex fidanzata del suo migliore amico. I due hanno una storia d’amore molto importante, arrivano pure a sposarsi però alla fine si lasciano per inseguire le loro rispettive carriere. Successivamente, Barney scopre che una delle ragazze con cui ha avuto un’avventura è rimasta incinta, e così alla fine diventa quello che sorprendentemente era sempre destinato ad essere: diventa papà.

Neil Patrick Harris, l’attore che lo interpretava, oggi ha 48 anni ed è uno dei personaggi più amati del mondo del web. Il suo primo Instagram è molto attivo e seguito da parte degli ex fans della serie che lo hanno conosciuto.