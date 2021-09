Italia-Bulgaria: i Campioni d’Europa beffati. Chiesa non basta

La squadra di Mister Mancini non riesce a portare a casa i tre punti contro la Bulgaria e si deve accontentare di un pareggio.

Alla prima uscita con il titolo di Campioni d’Europa, l’Italia non riesce a vincere. Un pareggio che sa di beffa quello contro la Bulgaria e che lascia un po’ di amaro in bocca agli uomini di Mister Mancini.

Gli azzurri passano in vantaggio al 16′ con il gol di Chiesa che raccoglie sulla destra, ne salta tre, scambia con Immobile con un triangolo e dalla lunetta lascia partire un fendente rasoterra col mancino che non lascia scampo a Georgiev.

Il gran gol dell’esterno della Juventus non basta e al 39′ il centravanti dell’Ascoli, Atanas Iliev gela Firenze: gli Azzurri perdono un paio di rimpalli sulla trequarti offensiva, Iliev scarica a sinistra per Despodov che se ne va resistendo anche ad un tentativo di fallo di Florenzi e mette un traversone rasoterra dove ancora Iliev si fa trovare libero tra Bonucci e Acerbi e con un tocco di mancino beffa Donnarumma.

Italia- Bulgaria: il tabellino e le pagelle

Italia Bulgaria 1-1

RETI: 16′ Chiesa (I), 39′ A. Iliev (B).

ITALIA (4-3-3): Donnarumma sv; Florenzi 5 (dal 64′ Toloi 5,5), Bonucci 5,5, Acerbi 5, Emerson Palmieri 6 (dal 90’+1′ Pellegrini sv); Barella 5,5 (dal 64′ Cristante 5,5), Jorginho 6, Verratti 6; Chiesa 6,5, Immobile 5 (dal 75′ Raspadori 5,5), Insigne 5 (dal 75′ Berardi 5,5). Ct. Roberto Mancini 5,5.

BULGARIA (4-4-1-1): Georgiev 7,5; A. Hristov 6,5, Antov 7, P. Hristov 7, Nedyalkov 6,5; Yomov 5 (dal 46′ Delev 5,5), Kostadinov 6, Vitanov 6,5 (dal 75′ Malinov 6), Despodov 6,5 (dal 75′ Kirilov 6); Yankov 5,5 (dal 57′ Chochev 6); A. Iliev 6,5 (dal 70′ Krastev 5,5). Ct. Yasen Petrov 6,5.

ARBITRO: Serdar Gozubuyuk (NED).

AMMONITI: Barella (I), Yomov (B), Toloi (I), Nedyalkov (B).

Decisivo il match di domenica contro la Svizzera. Solo la prima del girone si qualifica ai prossimi mondiali in Qatar mentre alla seconda la attendono gli spareggi. Gli azzurri, al momento, hanno 10 punti in quattro partite giocate mentre gli elvetici 6 punti in due partite giocate.