Sabrina Salerno. La formosa performer ligure disserta sulle motivazioni che spingono certi uomini a molestare in maniera specifica le donne via web

Non è estate senza la certezza delle foto in bikini di Sabrina Salerno che impazzano sul web. La show girl ligure, dall’alto dei suoi 53 anni, ha un fisico che fa invidia alle colleghe più giovani. Quotidianamente i suoi canali social hanno visto fiorire durante le scorse settimane immagini sensuali che la ritraggono in location glamour.

Dall’Isola d’Elba a Capraia, passando per la costiera amalfitana, poi la Corsica e finendo in Veneto. In ogni tappa mille scatti a favore del nutrito pubblico della cantante, inarrestabile che dagli anni ’80, che detiene il trono di regina delle sex symbol italiane.

Sabrina Salerno, denuncia sui social: “Accade a molte donne”

Sabrina Salerno utilizza con sapienza i nuovi mezzi di comunicazione digitale tanto che, con oltre un milione di follower all’attivo, è entrata anche lei nell’Olimpo degli influencer più gettonati del nostro paese.

L’ultimo post condiviso la ritrae in una serie di fotografie in cui indossa due mini dress: uno in lamè dorato, l’altro nero, accollato e molto seducente. Entrambe le mise sono estremamente fascianti e svolgono bene la loro funzione di esaltare la bellezza senza tempo di chi le indossa.

Tuttavia, sono le Instagram Stories pubblicate dalla cantante di “Siamo donne” che attraggono maggiormente l’attenzione. La Salerno condivide un post di un’altra utente in cui si leggono le seguenti parole: “L’uomo pensa sia un qualcosa di gratificante inviare un’erezione a una donna. Se una donna, però, non richiede di vedere il vostro pene l’invio dello stesso può rientrare nelle molestie”.

Sabrina Salerno ha voluto esprimere il suo pensiero e le sue perplessità riguardo questo argomento dopo il confronto con altre donne a cui accade: “Credo che un uomo che fa una cosa del genere non abbia mai capito nulla di una donna o forse non ne ha mai vista una dal vivo. Dovrebbero andare da uno psichiatra”.

Tuttavia, la show girl continua manifestare sconcerto al rigurado: “Alla luce di fatti recenti che sono successi e che hanno riguardato anche personaggi famosi, ho pensato ‘oh Dio, forse davvero non ho mai capito niente’. Non ho capito perché non lo fanno, però sono molto ridicoli”.