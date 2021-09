Elisa Isoardi, il selfie che non ti fa chiudere occhio: divina! – FOTO

La bellissima presentatrice italiana Elisa Isoardi ha pubblicato un nuovo selfie sulle stories del suo profilo Instagram: che spettacolo!

Circa due ore fa Elisa Isoardi ha deliziato i suoi fan di un selfie semplicemente da urlo, in cui si mostra senza filtri nella sua quotidianità.

Sotto la foto ha scritto: “Ultime spese prima di partire“. Ma dove starà andando la bellissima ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Non ci resta che continuare a seguirla per scoprirlo…

L’outfit dell’ex modella italiana è piuttosto basico: dallo scatto si intravede soltanto la t-shirt nera.

Sul volto poco truccato della meravigliosa trentottenne si vede un fantastico sorriso, che trasmette molta serenità a chi guarda l’immagine.

Ma le sue storie non sono finite qui…

Elisa Isoardi, le sue IG stories sono un piacere per gli occhi: bellezza senza confini… – FOTO

Circa 23 ore fa, invece, Elisa ha pubblicato un’altra foto sulle storie di Instagram, ma questa volta in un contesto un po’ diverso, cioè a cena in un ristorante.

Del look in versione elegante della Isoardi possiamo sbirciare solo la parte superiore, ovvero una maglietta nera piuttosto scollata e con delle trasparenze in pizzo sul davanzale ed una giacca dello stesso colore appoggiata sulle spalle.

Al polso la presentatrice porta un bracciale tempestato di perline, abbinato anche agli orecchini: la sua eleganza non teme rivali!

Per conoscere la vita dell’ex concorrente del reality show ‘L’Isola dei famosi’ bisogna sempre essere aggiornati sui contenuti che pubblica sulle stories: qui troviamo a 360° la sua quotidianità, che spazia dall’allenamento in palestra, alle cene galanti, ai viaggi in giro per il mondo e tanto altro…

Il suo profilo Instagram, dunque, è piuttosto completo: Elisa ha anche salvato una cartella in evidenza per raccogliere i ricordi che si porta dal reality di Canale 5. La carrellata di IG stories consentono a chi si fosse perso qualche puntata, di avere un riassunto immediato del suo meraviglioso percorso.