“How I Met Your Mother”, vi ricordate Marshall? Oggi ha 41 anni FOTO

Vi ricordate Marshall di How I Met Your Mother? Era uno dei cinque protagonisti della serie. Oggi l’attore ha 41 anni ed è molto seguito sui social

Marshall è stato uno dei protagonisti della serie tv How I Met Your Mother. Nella serie il suo personaggio è uno dei più amati, senza ombra di dubbio. È il migliore amico del protagonista, Ted, ed è fidanzato felicemente con Lily, una ragazza che ha conosciuto durante l’università. All’inizio del college, però, conosce Ted, con cui stringe un rapporto davvero molto importante. Prima che compagni di scuola e amici, i due diventano davvero come due fratelli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Decretato il tormentone dell’estate: l’artista che ha battuto tutti a sorpresa

How I Met Your Mother, vi ricordate Marshall? Ecco com’è diventato

Marshall ha il sogno di diventare un avvocato ambientalista, ma non è facile e dopo aver studiato molti anni ed essersi laureato, si ritrova a fare molto compromessi e ad andare per molto temp contro a tutti i suoi principi. Soprattutto quando lui e Lily si sposano e cominciano ad arrivare i figli. Alla fine, però, riesce a realizzare questo suo sogno. Marshall nella serie si distingue per questo, per essere un ragazzo profondamente innamorato della sua fidanzata, al punto tale da non riuscire a vedere nessun’altra. Ted sogna un amore come il loro ma non riesce a trovare una ragazza che, come Lily, voglia tutte queste cose. Per molto tempo, i due sono un modello di riferimento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Mahmood sopravvissuto all’incendio a Milano, le prime parole del cantante

Marshall era interpretato da Jason Segel, che oggi ha 41 anni ed è molto seguito sui social. Il suo profilo non è molto attivo, però, infatti il suo ultimo post risale a qualche anno fa.