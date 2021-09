Maneskin irreprensibili: “Paura e Delirio” a Mosca – VIDEO

Ancor più irreprensibili nella notte. Il video degli ultimi festeggiamenti del gruppo rock dei “Maneskin” in Russia è subito virale sul web.

Ieri, 2 settembre, è stato l’ultimo giorno del loro breve tour, svoltosi in Russia, per il gruppo musicale rock vincitore agli “Eurovision 2021” con il ribelle brano “Zitti e Buoni”, dei Maneskin. Approdati ad Est poco dopo esser tornati estremamente vittoriosi dai riconoscimenti ricevuti negli Stati Uniti, come la conferma da parte della “RRIA” del disco d’oro per “Beggin’“, l’irreprensibile quartetto non ha mancato di sfoderare in diretta un’energia che ha fin da subito lasciato attoniti i loro fan.

Un ultimo video della band, che sembra ricordare per alcune sue estreme sfumature, l’indimenticabile atmosfera creata dal cineasta Terry Gilliam nel ’98 nella pellicola di “Paura e delirio a Las Vegas”, è apparso in rete soltanto 12 ore fa divenendo immediatamente virale.

Leggi anche —>>> “Io sono in lacrime” Vittoria Puccini: protagonista di un geniale capolavoro – VIDEO

Maneskin, irreprensibili nel trionfo che dà alla testa: “Paura e Delirio” a Mosca

Potrebbe interessarti anche —>>> Vasco Rossi, per il cantante arriva un riconoscimento speciale: l’annuncio

Con elevate quantità di adrenalina ancora in circolo. E di ritorno dall’immenso abbraccio ricevuto dal vastissimo pubblico presente all’evento tenutosi al Gorky Park, la band è adesso in procinto di tornare nella loro cara penisola a bordo del loro bus personale. Seduto in fondo appare per primo Damiano David, elettrizzato e sorridente nella sua iconica misticità. Mentre, il protagonista assoluto del momento di delirio per eccellenza sarà lo sfegatato chitarrista della crew, Thomas Raggi. Per finire, non troppo a fuoco, nel buio e sullo sfondo appariranno anche Ethan Torchio, poco lontano da Victoria De Angelis.

Il video pubblicato dal gruppo attraverso le loro ultime storie su Instagram, ha fin da subito sollecitato l’attenzione dei loro fan. Il carismatico Thomas, si mostra questa volta in preda all’euforia e alle note musicali, a quanto pare “più belle di sempre”, lasciandosi andare in un assolo danzante senza limiti. Emozioni estreme sicuramente accresciute, in tal caso, dall’escalation di soddisfazioni collezionate dalla band in questi ultimi mesi.

Con gli occhi amabilmente truccati ma leggermente socchiusi dalla stanchezza, Thomas sfoggia un desiderio che coincide con quello che è stato il volere del loro pubblico e dei loro fan fino ad oggi. Ovvero, con la voglia di non fermarsi mai, e che risulta stanotte essere stata ancora più forte di tutto il resto.