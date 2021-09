Subito dopo il Red Carpet, il talento insuperabile dell’attrice Luisa Ranieri racchiuso in un look estasiante, sarà uno spettacolo da mozzare il fiato.

La “maestosa” attrice partenopea classe 1973, Luisa Ranieri, si è calata stavolta nei panni della musa, dai tratti fortemente autobiografici e particolarmente ammalianti, della nuova musa del pluripremiato regista e sceneggiatore, Paolo Sorrentino. Con l’avvento su Netflix, del nuovo emozionante chef-d’œuvre ambientato nel pieno degli anni ’80, dal titolo “È stata la mano di Dio“, presentato all’appena promossa 78esima edizione del Festival di Venezia, Luisa è pronta ancora una volta a trasfigurarsi in presenza divina e seducente “oltre ogni limite” immaginabile.

“Lulù… Sei una dea!“, interverranno in tal modo i fan dell’attrice complimentandosi con lei in virtù della sua bellezza mediterranea e mozzafiato, sfoggiata attraverso un outfit appena condiviso in una serie di scatti degni di una fragorosa ed interminabile standing ovation.

Luisa Ranieri: “qui scatta la ola”, spacco e curve mozzafiato, un talento… Insuperabile

