Simona Ventura lo ha fatto anche lei: “vi confesso una cosa…” FOTO

E’ giunto il fatidico momento anche per la “coraggiosa” conduttrice Simona Ventura. La confessione inedita fa il giro del web.

Una “voglia di vivere” incredibilmente contagiosa, ed ancor più tutta italiana stavolta, è stata quella dimostrata a gran voce, e in maniera inedita, soltanto pochi istanti fa dalla celebre conduttrice romagnola, classe 1965, Simona Ventura.

Dai primi anni ’80 vissuti gloriosamente in Mediaset, inizialmente nelle vesti di meravigliosa valletta ed inviata a “GalaGol”, al successivo passaggio in Rai negli anni 2000, già da protagonista del piccolo schermo nei panni di talentuosa showgirl per programmi come “L’Isola Dei Famosi” e “Quelli Del Calcio”, la direttrice artistica del “Festival di Sanremo” nel 2004, ha deciso stamani di pronunciarsi pubblicamente in una disarmante confessione.

Simona Ventura lo ha fatto anche lei: “vi confesso una cosa…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Attraverso un post su Instagram, pubblicato pochi minuti fa sul suo profilo, Simona ha esordito in tal modo: “Finalmente, dopo il periodo di immunizzazione per aver contratto il Covid 19 a Marzo, ieri ho fatto il vaccino!”. Risulta immediatamente invincibile e condiviso l’entusiasmo dell’attuale presentatrice della rete Sky. “Vi dirò che avevo un po’ di paura, vista l’informazione terroristica che serpeggiava negli ultimi tempi in alcuni organi di informazione“. Invece, continua la sua descrizione: “non me ne sono neanche accorta. Grazie ai medici e infermieri, tutti cordialissimi ed efficienti! Felice di avere già il Green Pass dove potrò entrare ovunque! Sono regole giuste che vanno rispettate”.

“Vacciniamoci tutti! Per il bene di tutti“ a caratteri cubitali per meglio rendere l’idea dell’importanza sulla questione, ancora non troppo scontata, nonostante i benefici, e le relative dimostrazioni ricavate dalle avventure vaccinazioni in tutto il globo, siano ormai alla portata di tutti sul sito ufficiale dell’OMS, quanto sulla più che manifesta diminuzione di afflusso nei reparti di terapia intensiva.

Per concludere la conduttrice nata sotto il segno del , sentirà di aggiungere in didascalia ancora una delicata osservazione: “Volevo estendere questo invito anche alle donne in gravidanza che, da ieri, possono presentarsi in ogni centro senza prenotazione! Viva noi e la nostra voglia di vivere“.