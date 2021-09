“Sei senza età”. Antonella Elia: sfoggio di bikini a 57 anni. Le ventenni mute – FOTO

Antonella Elia. La showgirl classe 1963 si trova in vacanza al mare ancora per pochi giorni con il compagno Pietro Delle Piane. Sfoggia un fisico invidiabile, da eterna ragazzina

La sesta edizione del “Grande Fratello Vip” aprirà i battenti il prossimo 13 settembre. Alla guida, ancora una volta, il preparatissimo Alfonso Signorini. Questa volta, però, ci sarà un cambio di guardia tra le compagini degli opinionisti in studio. Dentro Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, fuori Pupo e Antonella Elia.

Indiscrezioni vogliono che l’allontanamento di quest’ultima sia stato decretato dalla lite in diretta nata contro l’ex concorrente Samantha De Grenet, appellata come “la regina del gorgonzola” e su cui è stato fatto un pesante e poco elegante body shaming. La pagina televisiva è stata poco gradita dal pubblico.

Antonella Elia: un’estate all’insegna dell’amore

Antonella Elia ha annunciato progetti top secret per la prossima stagione televisiva. Archiaviato il capitolo “Grande Fratello Vip”, non ci resta che aspettare notizie succulenti dalla diretta interessata.

Nel frattempo ha goduto di una rigenerante vacanza passata in compagnia del fidanzato, l’attore Pietro Delle Piane, conosciuto nel 2019. I due hanno partecipato insieme all’ottava edizione di “Temptation Island” nell’estate scorsa.

La location prescelta è stata la Sardegna. Antonella Elia adora il mare e ha pubblicato sul suo seguito profilo Instagram (oltre 335mila follower) immagini strepitose dei suoi tuffi in acque cristalline e tentativi di cavalcare l’onda sulla tavola da surf.

La show girl, classe 1963, compirà 58 anni il prossimo novembre. A guardare gli ultimi scatti condivisi sembra impossibile da credere: una carrellata di foto in bikini, dietro di lei flutti potenti, e in primo piano il suo fisico tonico, le pelle morbida e liscia che nulla ha da invidiare a donne ben più giovani. Solo l’anagrafe può tradire l’ex volto di “Non è la Rai”.

“Mi sto godendo al massimo questi ultimi giorni di mare per essere super carica per la nuova stagione! E voi? Siete pronti?” – scrive in didascalia coinvolgendo i suoi fan.

Le risposte non si fanno attendere: “Sei senza età”, “Affascinante”, “Che donna che sei”, “Ma che fisico!”.