La conduttrice Alessia Marcuzzi immersa in un panorama incontaminato veste i panni di un seducente “rubacuori”, il sorriso è il suo punto forte.

Natura incontaminata, aria pulita e uno spirito dalla giovinezza sconfinata. Sono queste le peculiarità della nuova collezione di scatti, condivisa nella scorsa serata, 3 settembre, dalla seducente conduttrice romana, classe 1972, Alessia Marcuzzi.

“Dal mare alle Alpi l’estate ci conduce“, recita in forma di spoiler Alessia sui social di riferimento. Si preannunciano perciò, fin dal loro inizio, come delle avventure memorabili quelle esibite con gioia dalla protagonista in questo incipit di weekend volto a festeggiare al meglio un’importante ricorrenza. Vediamo di scoprirne, adesso, tutti i dettagli.

Leggi anche —>>> Maneskin irreprensibili: “Paura e Delirio” a Mosca – il VIDEO

Alessia Marcuzzi, bellezza solare e sorriso alla Julia Roberts: le avventure di una seducente “rubacuori”

PER VEDERE ALESSIA MARCUZZI SEDUCENTE RUBACUORI, VAI SU SUCCESSIVO.